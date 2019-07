Ini Dian Sosok Jefri Nichol, Artis Muda yang Tersandung Kasus Narkoba

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Artis peran Jefri Nichol baru-baru ini mengejutkan jagat dunia hiburan Tanah Air dengan berita penangkapannya karena kasus dugaan penyalahgunaan narkotika.

Sebelum tersangkut kasus obat-obatan terlarang itu, Jefri dikenal sebagai aktor muda yang cukup tersohor di negeri ini.

Karier

Siapa Jefri Nichol? Perjalanan karier Aktor muda Jefri Nichol saat ditemui dalam promosi film Something in Between di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (27/9/2018).

Aktor muda Jefri Nichol saat ditemui dalam promosi film Something in Between di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (27/9/2018).(KOMPAS.com/ANDIKA ADITIA)

Pria yang lahir pada 15 Januari 1999 itu mengawali kariernya pada 2013 dengan membintangi sinetron Kami Rindu Ayah.

Saat itu, usia Jefri baru menginjak 14 tahun. Jefri juga bermain dalam sinetron Keluarga Garuda di Dadaku dan Pesantren & Rock n' Roll Reborn pada 2017.

Tahun boleh dibilang menjadi tahun keemasan bagi Jefri Nichol. Bagaimana tidak, tercatat bahwa ia langsung membintangi enam film sekaligus pada awal kemunculannya di dunia layar perak.

Nichol membintangi debut filmnya yang bertajuk Pertaruhan bersama Aliando Syarief dan Adipati Dolken. Nichole berperan sebagai Elzan.

Tak sampai di situ, sulung dari dua bersaudara ini juga menggebrak industri film Indonesia dengan chemistry yang dia miliki bersama Amanda Rawles dalan film Dear Nathan.