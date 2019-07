Posisi Hari Ketiga, Simak YUK Jadwal Indonesia Open 2019

POS KUPANG.COM - Tiga belas wakil Indonesia lolos ke babak kedua turnamen Blibli Indonesia Open 2019 yang akan digelar di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis.

Selain sejumlah atlet unggulan nasional yang lolos, akan menarik melihat ganda putri Indonesia Nadya Melati/Tiara Rosalia Nuraidah yang akan menantang unggulan pertama asal Jepang Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara di pertemuan pertama mereka.

Nadya/Tiara mengaku akan bermain lepas menghadapi lawan berikutnya yang memang peringkatnya jauh lebih tinggi.

"Siapa tahu mereka bingung main sama pemain sirnas," kata Nadya.

Kemudian ganda putra Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso juga akan mencoba peruntungannya menghadapi unggulan kelima jepang Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe. Pasangan Indonesia itu sekali kalah dalam satu kali pertemuannya melawan peringkat enam dunia itu.

Berikut jadwal pertandingan wakil Indonesia di hari ketiga:

Khusus lapangan 1, waktu pertandingan wakil Indonesia disesuaikan dengan hasil tiga pertandingan sebelumnya yang dimulai pukul 09:00 WIB:

MD - Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (4) (INA) vs Mark Lamsfuss/Marvin Seidel (GER) - lapangan 1

MS - Anthony Sinisuka Ginting (7) (INA) vs Kantaphon Wangcharoen (THA) - lapangan 1

XD - Tontowi Ahmad/Winny Oktavina Kandow (INA) vs Nipitphon/Phuangphuapet/Savitree Amitrapai (THA) - lapangan 1

MS - Jonatan Christie (6) (INA) vs Hans-Kristian Solberg Vittinghus (DEN) - lapangan 1

MD - Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (INA) vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (IND) - lapangan 1

09:05 WIB WD - Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (1) (JPN) vs Nadya Melati/Tiara Rosalia Nuraidah (INA) - lapangan 3

11:35 WIB WS - Ratchanok Intanon (7) (THA) vs Gregoria Mariska Tunjung (INA) - lapangan 2

12:25 WIB MD - Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso vs Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (5) (JPN) - lapangan 2

12:25 WIB XD - Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (MAS) vs Hafiz Faisal/Gloria Emanuelle Widjaja (6) (INA) - lapangan 3

13:15 WIB WD - Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (4) (CHN) - lapangan 3

14:05 WIB MD - Li Jun Hui/Liu Yu Chen (3) (CHN) vs Ricky Karandasuwardi/Angga Pratama (INA) - lapangan 2

15:45 WIB MD - Liao Min Chun/Su Ching Heng (TPE) vs (Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (6) (INA) - lapangan 2

17:25 WIB WD - Greysia Polii/Apriyani Rahayu (5) (INA) vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong (KOR) - lapangan belum ditentukan (antaranews)

WS: tunggal putri

MS: tunggal putra

WD: ganda putri

MD: ganda putra

XD: ganda campuran