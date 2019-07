Mbak Ani Keluhkan Harga Ayam Naik Setiap Hari, Simak Harga Daging Ayam Potong

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Tak hanya harga telur ayam ras dan telur puyuh yang mengalami kenaikan, harga ayam potong di pasaran juga mulai melonjak

"Sudah berapa hari terakhir ini harga ayam per kilo naik," kata Penjual Ayam Potong, di Pasar Tradisional Oeba, Mbak Anik Kamis (18/7/2019).

Mbak Anik mengakui bahwa harga ayam potong per kilogramnya setiap hari selalu naik Rp 1.000. Sudah lima hari ini, katanya, harga ayam potong naik. Ayam potong yang biasanya dibeli dengan harga Rp 17.000- Rp 18.000 per kilogram dari PT Mitra naik sekarang menjadi Rp 23.000 per kilonya.

Pedagang ayampun sepi pembeli.

• Intip Peran Bobotoh saat Persib Maung Bandung vs Kalteng Putra, Simak Kata Robert Alberts

• Bhayangkara FC, PSIS, dan PSM Merangkak Naik, Posisi Persib? Ini Jadwal dan Klasemen Liga 1 -9,

Ayam potong yang berukuran besar biasanya dijual Rp 50.000 per ekor, saat ini ditawarkan mulai Rp 55.000 hingga Rp 60.000 per ekor. Sedangkan yang berukuran sedang Rp 35.000 hingga Rp 40.000 per ekor.

"Pembeli sepi mbak. Saya harap pelanggan saja. Saya jual untungnya sedikit mbak, gak papa sedikit-sedikit yang penting laku dan habis. Kalau gak habis saya antar ke warung," ujarnya.

• Politani Kupang Buka Pendaftaran Jalur Mandiri 2019, Ini Jadwalnya

• Di Kabupaten Manggarai Barat-NTT, Penyakit Kuning Serang Tanaman Padi Sawah Lembor, Ini Kondisinya

Diakuinya, bila di pasar ramai maka dirinya bisa menjual 100 potong ayam. Namun karena sepi maka ayam yang dijual tidak sampai 100 potong, hanya sekitar 85 potong.

Kata Anik, dirinya tak mengetahui apa penyebab harga ayam menjadi naik.

"Saya gak tau mbak kenapa, saya taunya jual aja," ujarnya.(*)