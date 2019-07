Ini Kata Wakil Rektor Undana Saat Test Drive Motor Listrik

POS-KUPANG. COM l KUPANG – Wakil Rektor III Undana, Dr. Siprianus Suban Garak M.Sc terlihat senang mencoba motor listrik, setelah mengendarai sepeda motor di lingkungan rektorat Universias Nusa Cendana, Selasa (16 /7/2019) .

Menurutnya, sepeda motor listrik sangat halus. “Memang tadi kita sudah pernah mencoba, dari segi halus,kasar, ini halus sekali luar biasa, tidak ada bising, tidak memiliki knalpot sehingga tidak mengeluarkan suara dan asap".ungkap Siprianus

"Ini adalah inovasi pengelolaan energy yang terus dikembangkan, mudah-mudahan bisa diperbaharui lagi dan nyaman dalam berkendara, memang kita coba dalam ruang lingkup sempit dan lajunya stabil," katanya .

Wakil Rektor III juga mencoba dan memasak dengan kompor induksi langsung dan ternyata tidak ada api, tidak panas , lebih cepat dan mudah dibawa kemana saja itu penting.

Senada dengan hal tersebut, Christien C. Foenay, ST, SE, M.Si Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan menyampaikan, motor listrik bukan hal yang baru, karena mahasiswanya dulu juga sudah mendapat motor listrik dari PLN , ini green energy yang baik, dimana dies natalis kita yang akan datang ada lomba green goes to campus dan ada penilaian lingkungan sebelum dan sesudah dan mungkin ini menjadi barometer kita juga yang akan kita tawarkan nanti untuk mahasiswa bisa menggunakan motor listrik dan

"Kita tahu kendaraan di kota Kupang sudah semakin bertambah terbukti macet dan banyak asap”katanya.

Pada kesempatan tersebut, Senior Manager SDM dan General Affairs PLN UIW NTT, Galih Chrissetyo yang didampingi oleh Manager Komunikasi dan Manager Pengembangan SDM juga menyampaikan PLN sangat komit membangun hubungan stakeholder yang baik salah satunya dari dunia pendidikan yaitu dengan Universitas Nusa Cendana dengan mendorong putra/putri NTT yang akan dan sudah bergabung menjadi keluarga besar PLN seperti kelas D3 Kerjasama politeknik Negeri Kupang dan lulusan Undana juga sudah banyak yang bergabung dalam PLN Group”imbuhnya

Ia menegaskan, PLN sangat siap mendukung produk dan pelayanan kelistrikan seperti memperkenalkan electrifying lifestyle, dengan konvoi motor listrik, demo masak menggunakan kompor Induksi dan nantinya PLN Group akan mengisi kuliah umum untuk mengedukasi Electrifying Life Style mahasiswa di Kota Kupang dan NTT untuk mempersiapkan diri dalam Era Revolusi Industry 4.0 dan menyiapkan kompetensi untuk juga bisa bergabung dengan PLN Group untuk Mewujudkan Green Energy Masa Depan.

Mahasiswa D3 kelas kerjasama Politeknik, Maria Funan dan Zaenal mengaku sangat antusias dengan program yang diperkenalkan terkait penggunaan kompor induksi dan motor listrik

"Kami sangat senang dengan ikut kelas d3 kerjasama PLN , bisa magang dan ikut langsung dalam acara PLN, banyak sekali pengalaman dan sangat memotivasi, dan kami bangga sebagai millennial PLN nantinya”. Ucapnya.

Selain itu, segala informasi terupdate bisa ditemukan di media sosial PLN yaitu Facebook PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur, Instagram @pln_ntt , youtube PLN Unit Induk Wilayah NTT dan download PLN Mobile yang dapat diunduh pada aplikasi store/playstore untuk memudahkan pelanggan mengetahui informasi penyambungan listrik, tambah daya dan bisa telpon gratis melalui voilp 123. (Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Hermina Pello)