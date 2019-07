Terbaik, Berpenghasilan Tertinggi di Dunia, Ini 16 Keunggulan BTS Dibandingkan Boyband Lain

BTS The king of musik

POS-KUPANG.COM - Terbaik dan Berpenghasilan Tertinggi di Dunia, Ini 16 Keunggulan BTS Dibandingkan Boyband Lain

Proviciat, BTS menjadi boyband asal Korea Selatan yang pertama kali masuk dalam daftar Celebrity 100 yang dirilis majalah Forbes.

Celebrity 100 adalah daftar artis berpenghasilan tertinggi menurut versi Forbes.

Dalam majalah itu, BTS berada di posisi 43, dengan penghasilan 57 juta dollar AS sebelum pajak dalam satu tahun terakhir.

Boyband asal Koreas Selatan itu memiliki tujuh member yakni RM BTS, Jin BTS, Suga BTS, J-Hope BTS, Jimin BTS, V BTS, dan Jungkook BTS.

Dari penghasilan 57 juta dollar AS itu, sebagian besar diperoleh dari tur Love Yourself dan Love Yourself: Speak Yourself.

Ya, 2 tur dunia tersebut mengiringi BTS dalam kesuksesan album trilogi Love Yourself: Her, Tear, dan Answer.

Data dari Billboard Boxscore, enam konser Speak Yourself di tiga stadion di AS - Soldier Field (Chicago), MetLife Stadium (New Jersey), dan Rose Bowl (Pasadena), menghasilkan 44 juta dollar AS dari sekitar 300.000 tiket yang terjual.

Peluncuran dua film layar lebarnya, yakni Burn The Stage: The Movie (November 2018) dan BTS World Tour: Love Yourself in Seoul (Januari 2019) menambah pundi-pundi BTS.