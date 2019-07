Pemred Tribunnews.com Dahlan Dahi Diangkat Jadi Chief Digital Officer KG Media

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pemimpin Redaksi Tribunnews.com Dahlan Dahi diangkat menjadi Chief Digital Officer (CDO) Kompas Gramedia (KG) Media per 1 Juli 2019.

Dahlan akan membawahi unit media berbasis digital di KG Media yakni Kompas.com, Kompas.TV, Kontan.co.id, Tribunnews. com, dan Grid Network.

“Chief Digital Officer adalah peran baru di KG Media. Ia akan mensinergikan seluruh aset digital yang ada di KG Media mulai dari konten, bisnis, teknologi, dan operasional agar bisnis digital ini dapat bergerak lebih cepat dan tumbuh secara sustainable di era disrupsi ini,” ujar Chief Executive Officer (CEO) KG Media Andy Budiman di Jakarta, Rabu (10/7/2019).

KG Media merupakan salah satu transformasi Kompas Gramedia menjadi perusahaan media berbasis digital.

Perjalanan digital Kompas Gramedia ditandai dengan lahirnya Kompas.com pada 1995, Kontan.co.id pada 2008, disusul Tribunnews.com pada 2010, dan sejumlah website baru di genre entertainment dan olahraga pada 2017.

Dahlan Dahi mengatakan, media-media digital baru KG Media harus menjadi yang terdepan di kategorinya masing-masing.

"Kita ingin memperkuat posisi KG Media sebagai publisher utama di Indonesia melalui akselerasi pembangunan kapabilitas di media digital," kata Dahlan.

Tribunnews Portal Nomor 1

Tribunnews.com menjadi website Indonesia nomor 1 menurut situs pemeringkat Alexa.com.

Per 1 September 2016 terjadi perubahan peringkat portal online yang ditampilkan oleh Alexa.

Alexa.com setiap periode tertentu memperbarui peringkat berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Situs berita Tribunnews.com dikelola PT Tribun Digital Online, Divisi Koran Daerah (Group of Regional Newspaper) Kompas Gramedia (KG). Kini Tribunnews.com masuk dalam struktur baru di bawah KG Media.

Situs ini didukung jaringan 28 koran daerah di seluruh Indonesia, merupakan induk dari lebih 20 situs berita daerah Tribun Network. (*)