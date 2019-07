VIDEO: Jimin BTS Terlihat Berdansa Mesra dengan V BTS, ARMY Nyeletuk Bilang Begini

POS-KUPANG.COM - VIDEO: Jimin BTS Terlihat Berdansa Mesra dengan V BTS, ARMY Nyeletuk Bilang Begini

Dalam salah satu video yang diposting dalam Twitter milik fans alias ARMY BTS dengan nama BTS_Jimin tertanggal 22 Juni, aksi dansa Jimin BTS dan V BTS itu terjadi di atas panggung.

dalam postingan itu tertulis "Curly taehyung and jimin's forehead is an ICONIC duo + flirting in stage is necessary?"

Ya, keduanya, aksi panggung Jimin BTS dan V BTS memang menggoda ARMY.

Kedua member BTS itu mengenakan kemeja lengan panjang putih dan celana kain warna hitam.

Keduanya nampak berdansa selama beberapa detik lalu ikut bernyanyi bersama member BTS lainnya.

Gerakan dansa keduanya terlihat lemas harmoni.

Tangan kiri Jimin BTS terlihat memeluk leher V BTS, sedangkan tangan kanan V BTS memeluk pinggang Jimin BTS.

Tangan lainnya memegang mike.