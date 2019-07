ARMY Bersiaplah, Jin BTS Bocorkan Konsep Album Baru BTS Map of the Soul: Persona

BERITA POPULER: 7 Pemain Persib Bandung Terancam Didepak, Ramalan Zodiak & Fanboy Terbesar Jin BTS

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Selasa 2 Juli 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya 7 Pemain Persib Bandung Terancam Didepak? Robert Rene Alberts Siap Coret Pemain Malas, Ramalan Zodiak Rabu 3 Juli 2019 dan Sosok Fanboy Terbesar Jin BTS Simak Foto dan Video Kebersamaan Mereka.

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. 7 Pemain Persib Bandung Terancam Didepak? Robert Rene Alberts Siap Coret Pemain Malas

Pelatih Persib Bandung, Robert Rene Alberts, masih mencari komposisi terbaik dan mengancam pemainnya yang tak berkontribusi maksimal.

Persib Bandung kerap mengubah susunan pemainnya hingga lima laga yang telah dilakoni di ajang Liga 1 2019.

Pelatih Persib, Robert Rene Alberts, mengaku masih mencari komposisi yang terbaik untuk tim Maung Bandung.

Mengingat skuat Persib yang gemuk dan dihuni 31 pemain, Robert masih menilai kemampuan pemainnya satu per satu.

Eks pelatih PSM Makassar itu mengatakan bahwa ia ingin melihat semua pemain turun dan merasakan atmosfer pertandingan.

Dengan begitu, Robert bisa melihat pemain mana yang mampu memberikan kontribusi maksimal untuk Persib Bandung.