Telkomsel Dinobatkan Sebagai Indonesia Digital Service Provider of the Year

PENGHARGAAN -- Head of Digital Lifestyle Telkomsel Crispin Peter Tristam (kiri) menerima penghargaan Indonesia Digital Service Provider of The Year untuk Telkomsel dalam ajang Frost & Sullivan Asia-Pacific Best Practices Awards, yang diserahkan langsung oleh Vice President Frost & Sullivan Koh Eng Lok (kanan), di Singapura (26/6/2019).

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Telkomsel kembali meraih penghargaan tingkat internasional untuk inovasi dan kontribusi di dunia digital Indonesia. Frost & Sullivan Asia-Pasifik menobatkan Telkomsel sebagai Indonesia Digital Service Provider of the Year di ajang Frost & Sullivan Asia-Pacific Best Practices Awards 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 26 Juni lalu.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Frost & Sullivan untuk penghargaan yang bergengsi ini untuk Telkomsel sebagai Indonesia Digital Service Provider of the Year. Merupakan kebanggaan bagi Telkomsel telah mendapatkan penghargaan di tingkat internasional.

Hal ini sebagai bukti bahwa kehadiran Telkomsel dalam mengakselerasikan pengembangan serta pemanfaatan teknologi digital di Indonesia diakui," kata Head of Digital Lifestyle Telkomsel, Crispin Tristram, melalui Corporate Communications Telkomsel Bali-Nusra, Teny Ginaya, Senin (1/7/2019).

Ia mengatakan Frost & Sullivan dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa layanan digital merupakan segmen cepat bertumbuh dalam perekenomian Indonesia. Hal ini disebabkan oleh ketersedian perangkat telekomunikasi dan akses internet mobile berbiaya terjangkau serta peningkatan permintaan untuk teknologi finansial dan pembayaran.

• Provinsi NTT Alami Deflasi, Berikut Komoditas Pendukungnya

Selain itu, sudah banyak start-ups dan UMKM di Indonesia memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pengembangan usahanya.

Ia menyampaikan keseriusan Telkomsel dalam menyediakan layanan digital dilakukan dengan memperluas portofolio Layanan Digital seperti Digital Lifestyle, Mobile Financial Services, Digital Advertising, Digital Banking, Big Data dan Internet of Things (IoT), serta terus mendorong berbagai inovasi digital dengan menyediakan platform yang berfokus pada pengembangan startup seperti The NextDev, Telkomsel Innovation Center (TINC) dan Telkomsel Mitra Inovasi (TMI).

Hal tersebut, lanjutnya, juga menjadi fondasi utama untuk mengakselerasi perkembangan ekosistem digital untuk mewujudkan Indonesia Digital.

Ke depannya, katanya, Telkomsel akan terus meningkatkan bisnis layanan digital secara lebih cepat melalui inovasi dan kerjasama pengembangan ekosistem digital di Indonesia.

"Kami bangga dapat terus melayani ratusan juta pengguna layanan selular di tanah air melalui jaringan serta ragam produk dan layanan digital serta menyediakan solusi terbaik bagi kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri. Hal ini merupakan komitmen Telkomsel dalam upaya bertransformasi menjadi digital telco company dalam membangun digital Indonesia," tuturnya.

Selain memperluas berbagai portofolio Layanan Digital, Telkomsel juga akan terus fokus menyediakan produk digital yang dapat dinikmati masyarakat luas dalam memenuhi kebutuhan digital lifestyle mereka, antara lain adalah MAXstream, Dunia Games dan Langit Musik.

MAXstream merupakan portal video yang lengkap yang menawarkan original content dan beberapa content lainnya seperti film, acara televisi, siaran langsung dan kartun dari berbagai saluran video-on-demand dan saluran televisi internasional. Sejak diluncurkan pada pertengahan 2018, MAXstream telah menjadi layanan video streaming terpopuler di Indonesia dan telah diunduh sebanyak 16 juta kali.

Dunia Games adalah game portal and media platform nomor 1 di Indonesia yang dimiliki oleh Telkomsel dengan jumlah Monthly Visitor lebih dari 4 juta, berisi informasi terkait dengan artikel game, review, video dan hiburan lainnya termasuk pembelian kupon atau voucher baik PC maupun mobile games melalui Direct Carrier Billing.

Sedangkan Langit Musik adalah layanan untuk mengunduh dan streaming lagu secara legal dengan lebih dari 6 juta katalog lagu, termasuk katalog lokal, seperti pop, indie, dan tradisional. (*)