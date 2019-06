10 Lagu KPop dengan Lirik Paling Cantik yang Pantas Ada dalam Daftar Lagu Anda, Seperti Penyair

POS-KUPANG.COM - Dunia KPop pasti penuh dengan bop dan beat. Sering ditandai dengan frase yang menarik dan paduan suara yang menyenangkan.

Lagu-lagu K-Pop lebih dikenal karena mendengarnya dengan mudah dan menyenangkan untuk bernyanyi bersama.

Tapi kemudian, ada 10 lagu ini - dengan lirik yang begitu indah dan puitis - yang membuktikan K-Pop juga bisa ekspresif dan bermakna, sebagaimana dilansir dari laman Koreaboo.com.

1. "Euforia" dari Jungkook BTS

"I can hear the ocean over and beyond. Across the dreams and past the bushes, I go where things are clearer. Take my hands now. You are the cause of my euphoria. Close the door now. When I’m with you I’m in utopia."



(Saya bisa mendengar samudera terus menerus. Melintasi mimpi dan melewati semak-semak, aku pergi ke tempat yang lebih jelas. Pegang tanganku sekarang. Anda adalah penyebab euforia saya. Tutup pintunya sekarang. Ketika aku bersamamu aku dalam utopia).

2. “Don’t Go” dari EXO

"Show me. Take me with you to where you live. Even to the end of this world, I will follow. Please don’t leave my sight. Don’t disappear into the morning light. These dreaming steps… You’re my one and only beautiful butterfly."

(Perlihatkan pada saya. Bawa aku bersamamu ke tempat tinggalmu. Bahkan sampai akhir dunia ini, saya akan mengikuti. Tolong jangan tinggalkan pandangan saya. Jangan menghilang ke cahaya pagi. Langkah-langkah bermimpi ini ... Kamu adalah satu-satunya kupu-kupu cantikku.)