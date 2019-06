Film Horor 'Annabelle Comes Home' Intip YUK Sinopsi, Jadwal dan Daftar Pemain

POS KUPANG.COM -- Film horor 'Annabelle Comes Home' ditayangkan di seluruh bioskop di Indonesia pada Rabu, 26 Juni 2019.

Dikutip dari theguardian.com, Rabu (26/6/2019) 'Annabelle Comes Home' merupakan film keenam dalam 'The Conjuring Universe', dan ketujuh jika 'The Curse of La Llorona' dihitung.

'Annabelle Comes Home' punya sekuel 'Annabelle' (2014) serta prekuel 'Annabelle: Creation' (2017).

Pada film-film sebelumnya biasanya disutradarai oleh James Wan.

Namun 'Annabelle Comes Home' merupakan debut Gary Dauberman sebagai sutradara.

Gary Dauberman dan James Wan bekerjasama dalam menulis ide cerita.

Film berdurasi 106 menit ini didistribusikan oleh Warner Bros Pictures.

Sinopsis 'Annabelle Comes Home'

Dikutip dari Wikipedia, Rabu (26/6/2019), film ini melanjutkan kisah boneka Annabelle yang diciptakan oleh Samuel Mullins.

Awalnya boneka ini dirasuki roh jahat lantaran putri kecil Samuel dan Esther, Annabelle, tewas tertabrak mobil dan mereka ingin memanggil kembali roh Annabelle melalui boneka.