YUK, Download MP3 'Senorita', Lagu Terbaru Shawn Mendes feat Camila Cabello

POS KUPANG.COM -Video klip lagu 'Senorita' Shawn Mendes featCamila Cabello menduduki posisi kedua trending YouTube, Senin (24/6/2019).

Lagu "Senorita" merupakan lagu terbaru yang dinyanyikan olehShawn Mendes dan Camila Cabello.

Video klip lagu Shawn Mendes dan Camila Cabello tersebut telah diunggah pada Jumat (21/6/2019) siang.

Semenjak diunggah pada kanal YouTube Shawn Mendes, video tersebut telah dilihat sebanyak lebih dari 500 ribu kali.

Kali ini, Shawn Mendes berduet dengan Camila Cabello.

Berikut ini lirik dan video clip lagu "Senorita" dari Shawn Mendes.

Shawn Mendes - Senorita (ft. Camila Cabello)

love it when you call me señorita

I wish I could pretend I didn't need ya

But every touch is ooh-la-la-la

It's true, la-la-la

Ooh, I should be runnin'

Ooh, you keep me coming for ya

Late in Miami

The air was hot from summer rains

Sweat drippin' off me

Before I even knew her name, la-la-la

It felt like ooh-la-la-la, yeah no

Sapphire and moonlight, we danced for hours in the sand

Tequila sunrise, her body fit right in my hands, ooh-la-la-la

It felt like ooh-la-la-la, yeah