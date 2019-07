Camila Cabelo Unggah Tato Baru di Tangan, Tulisan Sebut JK, Jinkook Membalas Begini

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Penyanyi yang terkenal dengan lagu Senorita, Camila Cabello memamerkan tato baru.

Tato yang persis di bagian dalam pegelangan tangan langsung menarik perhatian penggemarnya.

Wanita yang digosipkan lagi dengan penyanyi Shawn Mendes tersebut juga menuliskan kalima "It's my tattoo!!! JK sofi drew it on me, if you look at it another way it's like a face with its tongue out (Ini tato saya !!! JK sofi menggambarkannya pada saya, jika Anda melihatnya dengan cara lain itu seperti wajah dengan lidahnya keluar"

Tulisan dengan insial JK ini memacing pemilik twitter Jinkook With Luv @bamtseokjin dengan menuliskan kalimat "Mi mente automáticamente cuando pusiste en tu tweet "JK" (Pikiranku secara otomatis ketika kamu memasukkan tweet "JK")

Saling sahut di twitter ini menimbulkan spekulasi mengenai hubungan mereka.

Apakah ada yang spesial antara mereka? Kita Tunggu Saja!