DP Rp 20 Juta Bisa Bawa Pulang Mobil Ini

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Selain mobil city car Suzuki Ignis, dealer mobip Suzuki PT Surya Batara Mahkota Oeba juga menawarkan promo menarik.

Bulan ini bagi konsumen yang ingin memiliki mobil Suzuki Carry hanya dengan down payment murah.

Rp 20 juta saja, Anda sudah bisa membawa pulang mobil Suzuki Carry.

PIC Marketing, Musawir Muhammad, kepada POS-KUPANG. COM, Rabu (19/6/2019), menjelaskan, Suzuki New Carry Pick Up hadir dengan desain dan dimensi baru yang lebih besar, yaitu panjang 4.195 mm, lebar 1.765 mm, dan tinggi 1.910 mm pada tipe Wide Deck, New Carry Pick Up mampu membawa muatan lebih banyak.

Dari sisi dapur pacu, lanjutnya, New Carry Pick Up dilengkapi dengan mesin terbaru K15B-C berkapasitas 1.500 cc sehingga lebih bertenaga namun tetap irit bahan bakar. Selain itu, dengan radius putar sebesar 4,4 m pengemudi bisa bermanuver di lokasi kerja yang terbatas.

New Carry Pick Up juga dilengkapi fitur baru seperti Air Conditioner (AC), Electric Power Steering (EPS), dan Sliding Seat pada varian tertinggi.

Selain itu untuk meningkatkan kenyamanan pengemudi, New Carry Pick Up dilengkapi Head Unit 1 Din, Split Seat dengan jok yang tebal, serta enam tempat penyimpanan barang (termasuk tempat botol dan kantong di belakang jok) di varian AC dan 10 tempat (termasuk tempat botol dan kantong di belakang jok) di varian non-AC yang membuat ruang kabin semakin nyaman dan lega unuk tiga orang.

Perihal keamannya, kata Pier, New Carry Pick Up dilengkapi fitur Immobilizer sehingga pelanggan tidak perlu khawatir saat memarkir kendaraan.

Pada bagian bak, New Carry Pick Up memiliki ruang yang luas dengan panjang 2.505 mm, lebar 1.745 mm, dan tinggi 425 mm pada tipe Wide Deck sehingga mampu mengangkut muatan seberat satu ton.

Agar muatan tetap aman selama perjalanan, pelangganan dapat memanfaatkan pengait yang ada di sekeliling bak untuk mengikatkan barang. Pengait berjumblah 12 pada tipe FD (Flat Deck) dan 22 pada tipe WD (Wide Deck).

Dalam mengembangkan New Carry Pick Up, lanjutnya, Suzuki selalu membawa konsep ILMU (Irit bensindan perawatan, Lama umur pakai, Muat banyak, dan Untung di ujung) yang menjadikan Carry Pick Up sebagai kendaraan niaga ringan nomor satu di Kupang, dimana saat ini market sharenya mencapai 85 persen.

Pelanggan dapat memiliki New Carry Pick Up dalam tiga pilihan warna, yaitu Superior White, Silky Silver dan Real Black.( Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati )