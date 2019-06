Coba "Memarahi" BLINK, Jisoo BLACKPINK Dapat Respon Mengejutkan ini dari Penggemar, Menggemaskan!

POS-KUPANG.COM - Girl Grup asal Korea Selatan, Blackpink baru saja tampil di Sydney, Australia sebagai bagian dari tur dunia "In Your Area".

Banyak kenangan yang manis yang mereka ciptakan dengan fans Blackpink, BLINK.

Salah satu yang mengejutkan semua orang atas penampilan mereka adalah momen dimana BLINK tidak bisa melupakannya karena Jisoo.

Jisoo Blackpink

Semuanya dimulai ketika Rose meminta BLINK untuk meletakkan lightsticks mereka karena Rose ingin melakukan gelombang stadion dengan semua BLINK yang hadir.

Saat BLINK mulai menurunkan lightstick mereka, para member Blackpink terus mendorong penggemar yang tersisa yang belum menurunkannya untuk melakukannya.

Saat itulah, Jisoo terlihat mencoba "memarahi" BLINK agar mendengarkannya dan para member Blackpink lainnya, namun semuanya tidak berjalan sesuai rencana.

Tapi Jisoo terus "memarahi" BLINK yang masih belum menurunkan lightsticks mereka.

"BLINK, ppyongbongs down, please. I’m serious. Down! Down, please! Down!"

Begitu kata Jisoo.