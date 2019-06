Fight 4 Red, Neo Aston Hotel Kupang Rayakan Anniversary ke 4 Sabtu (15/6/2019) malam

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Hotel Neo by Aston Kupang merayakan ulang tahun (anniversary) ke 4 dalam nuansa merah pada Sabtu (15/6/2019) malam. Perayaan ulang tahun kali ini mengusung tema "Fight 4 Red, result, experience, dedication".

Ketua Panitia 4th Anniversary Japar "JB" Burhan mengatakan dengan tema Fight 4 Red, Neo by Aston Hotel Kupang mencanangkan komitmen untuk menjadi hotel yang berkualitas dan dapat bersaing di level regional.

"Dunia hotel adalah dunia layanan, jadi target kita di ulang tahun ke empat ini adalah memaksimalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada untuk memaksimalkan pelayanan hotel kepada pengunjung dan pengguna," ujarnya.

Ia mengungkapkan, Neo yang genap berusia 4 tahun pada 16 Juni 2019 ini telah melalui suatu usia yang panjang dan hal ini sekaligus membuat hotel semakin matang untuk menghadapi hambatan dan tambatan.

Hingga saat ini, katanya, Neo by Aston Hotel bisa bersaing menjadi salah satu hotel yang cukup disegani di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pencapaian tersebut merupakan bukti kerja keras dan kebersamaan serta semangat yang dimiliki oleh seluruh manajemen dan staf hotel.

Ia menjelaskan, berdasarkan penilaian dari berbagai lembaga, posisi hotel Neo menjadi nomor dua setelah hotel Aston untuk seluruh hotel di Kota Kupang.

"Penilaian dari Agoda dengan nilai 8,5 (ekselent), dari Traveloka dengan nilai 8,6 (impresif), dari Booking.com dengan nilai 8,1 (very good), dari tripadvisor memberi rating bintang 4 dari 5 bintang dan ini membuktikan bahwa hotel ini adalah hotel yang bagus dan cukup kompetitif," katanya.

Oleh karena itu, pada momen anniversary tersebut, ia mengajak seluruh manajemen dan staf untuk mempertahankan reputasi dan kerjasama untuk meningkatkannya lebih baik lagi ke depan.

"Tema red bukan hanya berarti merah tetapi lebih kepada nilai result, excellent dan dedicated. Result bermakna kita memberi kontribusi positif untuk hasil yang lebih positif. Excellent bermakna kita menciptakan kesan yang baik serta dedicated bermakna untuk memberikan kemampuan terbaik, waktu tenaga dan pikiran serta ide brilian untuk kesuksesan Neo hotel," pungkasnya.

Perayaan ulang tahun ini ditandai dengan pemotongan tumpeng ulang tahun oleh ketua panitia yang disaksikan oleh seluruh head department di Neo Hotel. Tumpeng tersebut kemudian diberikan kepada Freiny Karundeng yang mewakili manajemen.

Usai pemotongan tumpeng dan tahun tamah acara dilanjutkan dengan berbagai macam pentas aksi oleh kelompok staf Neo Hotel.

GM In charge Neo by Aston Hotel, Fredy Kowal yang sedianya memberi sambutan via video conference tidak sempat berkomunikasi dengan seluruh staf dan undangan karena kendala teknis. Dalam kesehatan tersebut, juga ditayangkan ucapan selamat dari seluruh tim dan department melalui slide. Selamat ulang tahun ke 4 Neo by Aston Hotel semoga terus sukses dan berjaya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)