Tampil di Manila, Jennie BLACKPINK Bikin BLINK Khawatir! Ada Apa?

POS-KUPANG.COM - Baru-baru ini BLINK dibuat khawatir atas kondisi Jennie Blackpink.

Sebuah video mendadak viral di media sosial menunjukkan jika Jennie Blackpink nampaknya tidak sehat.

Dilansir dari Koreaboo, pada 6 Juni 2019, Blackpink menghadiri acara Meet and Greet Shopee X Blackpink khusus di Manila.

Selama acara berlangsung, BLINK mendapati Jennie beberapa kali memegang perutnya dan itu membuat mereka khawatir tentang kesehatan Jennie.

BLINK yang hadir dalam acara itu pun melaporkan jika Jennie tampak pucat, memegang perutnya dan kesulitan bernafas.

Meski begitu, Jennie terlihat terus tersenyum sepanjang acara.

Jennie BLACKPINK

BLINK pun menyatakan keprihatinannya kepada Jennie.

Meski jadwal mereka sibuk, semua orang berharap Jennie membutuhkan sedikit waktu untuk beristirahat dan pulih.

Wah, Get Well Soon Jennie!