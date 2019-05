PT. RKN Rencana Ekspor Rumput Laut ke Jerman, Yuk Simak!

PT. RKN Rencana Ekspor Rumput Laut ke Jerman



POS-KUPANG.COM|KUPANG - PT. Rote Keraginan Nusantara (RKN) berencana akan mengekspor rumput laut ke Jerman pada bulan Juni 2019. Untuk saat ini, ekspor dilakukan ke Argentina.

Hal ini disampaikan Direktur Utama PT. RKN, Harris S . Lino ,Selasa (28/5/2019).

Harris ditemui di sela-sela acara ekspor perdana rumput laut ke Argentina.

Menurut Harris, setelah mengekspor ke Argentina, maka pihaknya berencana akan mengekspor juga rumput laut ke Jerman.

"Untuk ekspor ke Argentina ini sebanyak 25 ton rumput laut. Komoditi yang dikirim ini sudah berupa chips," kata Harris.

• PT. RKN Rencana Ekspor Rumput Laut ke Jerman

• Dahnil Anzar Bilang Harga Tiket Pesawat Mahal Ketika Dipanggil Polda Sumut Terkait Kasus Makar

Dijelaskan, rumput yang dikumpulkan oleh pihaknya itu berasal dari dalam NTT maupun dari luar, bahkan bisa juga dari seluruh Indonesia.

"Kita kumpul rumput laut ini ada yang dari Luang ,Tual dan Saumlaki, Provinsi Maluku. Sedangkan dari dalam NTT itu seperti dari Kabupaten Kupang (Sulami, Semau,Tablolong), Rote Ndao," katanya.

Dikatakan, selain dikumpulkan dari masyarakat, PT. RKN juga memiliki budidaya rumput laut sendiri.

"Pabrik pembuatan chips di Tablolong,Kecamatan Kupang Barat,Kabupaten Kupang. Kapasitas out put dari pabrik 250 ton per bulan. Sedangkan kebutuhan bahan baku 800 ton per bulan," katanya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)