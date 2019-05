Piala Sudirman 2019, Indonesia dan Denmark Lolos ke Perempat Final Grup 1B

POS KUPANG.COM -- Tim Indonesia berhasil memastikan diri menjadi juara Grup 1B kejuaraan bulu tangkis beregu campuran, Piala Sudirman 2019.

Kepastian Indonesia juara grup ditentukan oleh kemenangan pasangan ganda putri, Greysia Polii dan Apriyani Rahayu pada match ke-5 melawan Denmark.

Pasangan Greysia Polii/Apriyani Rahayu itu menang 21-18, 21-13 atas pasangan Denmark, Maiken Fruergaard/Sara Thygesen.

Indonesia menjadi juara grup dengan catatan satu kali menang dan sekali kalah.

Kemenangan diraih saat mengalahkan Inggris dengan skor 4-1 pada pertandingan pertama.

Kendati sempat menang 3-2 atas Denmark, Inggris tersisih setelah menjadi juru kunci.

Denmark-lah yang berhak menemani Indonesia lolos ke perempat final dari Grup 1B.

Negara lain yang sudah memastikan diri lolos ke perempat final Piala Sudirman adalah Jepang dan Thailand (1A), Korea Selatan dan Taiwan (1C), serta China dan Malaysia (1D).

Pada perempat final, Indonesia bertemu Taiwan selaku runner-up Grup 1C.

Berikut hasil Piala Sudirman 2019, Indonesia vs Denmark, skor 2-3:

XD: Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Mathias Christiansen/Sara Thygesen 17-21, 11-21

MS: Anthony Sinisuka Ginting vs Viktor Axelsen 9-21, 16-21

MD: Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Kim Astrup/Mathias Boe 22-20, 21-14

WS: Fitriani vs Mia Blichfeldt 13-21, 19-21 WD: Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Maiken Fruergaard/Sara Thygesen 21-18, 21-13. (*)