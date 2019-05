Inilah 3 Karakter yang Bikin Penasaran di Drama Korea The Secret Life Of My Secretary

POS-KUPANG.COM - Drama Korea terbaru The Secret Life of My Secretary telah memasuki episode ke 8.

Drama Korea yang mulai tayang pada 6 Mei 2019 lalu ini tidak hanya menyajikan adegan-adegan lucu dan menghibur.

Tapi dibalik adegan menghibur tersebut, ada beberapa misteri yang rasanya membuat penonton penasaran.

Dilansir dari Soompi, ada tiga karakter mencurigakan yang menarik perhatian dan minat penonton dari apa yang menimpa Do Min Yik (Kim Young Kwang).

Siapa saja?

1. Ki Dae Joo, sahabat Do Min Yik

Ki Dae Joo yang diperankan oleh Goo Jang Sung adalah sahabat Do Min Yik selama 20 tahun.