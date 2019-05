Inilah Deretan Drama Korea yang Diperankan IU, Wajib Ditonton nih! 

POS-KUPANG.COM - Selain dikenal memiliki suara yang bagus, IU ternyata juga dikenal beberapa kali bermain Drama Korea.

Hingga saat ini sudah ada delapan judul Drama Korea yang ia perankan dan hampir semuanya mendapat rating terbaik di Korea!

Yuk, simak delapan Drama Korea yang diperankan oleh cewek bernama asli Lee Ji Eun ini! Sudah nonton?

1. Dream High

IU

Drama ini bercerita tentang sekelompk anak SMA yang berjuang untuk meraih impiannya sebagai seorang penyanyi ternama di Korea.

Dalam drama ini, IU rela tampil sebagai cewek gemuk bernama Kim Pil Suk yang memiliki suara bagus dan jago main gitar.

2. You Are the Best

IU

Disini IU berperan sebagai Lee Soon Shin, seorang sarjana yang kesulitan mencari kerja dan kemudian mendapat tawaran untuk menjadi seorang aktris.

Namun, setelah menandatangi kontrak, Soon Shin sadar bahwa dirinya telah ditipu dan uangnya dibawa kabur agensi tersebut.

3. Bel Ami