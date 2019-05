Ini 10 CEO dengan Pendapatan Tertinggi Versi Bloomberg, Adakah di Indonesia ?

POS-KUPANG.COM | NEW YORK - Elon Musk, CEO Tesla, menjadi CEO dengan pendapatan tertinggi di antara pimpinan perusahaan yang terdaftar di bursa saham AS.

Musk mengantongi gaji sebesar 513 juta dollar AS atau sekitar Rp 7,38 triliun (kurs Rp 14.400 per dollar AS).

Adapun posisi kedua daftar Bloomberg Pay Index 2018 tersebut, diduduki oleh CEO Tilray Inc Brendan Kenedy.

Seperti dilansir Bloomberg, Senin (20/5/2019), CEO perusahaan farmasi dan ganja ini mendapatkan bayaran 256 juta dollar AS (Rp 3,68 triliun).

Tilray merupakan perusahaan ganja pertama yang melantai di bursa saham Amerika Serikat. Saham Tilray mendapatkan sambutan yang luar biasa dari para investor sehingga nilainya melonjak hingga 315 persen.

Adapun di posisi ketiga diduduki oleh CEO Walt Disney Co. Bob Iger dengan jumlah gaji sebesar 146 juta dollar AS dan diikuti oleh CEO Apple Inc di posisi ke-empat dengan gaji sebesar 141 juta dollar AS.

Berikut daftar CEO perusahaan Amerika Serikat dengan bayaran tertinggi di dunia:

1. CEO Tesla Inc. Elon Musk 513,2 juta dollar AS

2. CEO Tilray Inc. Brendan Kennedy 256 juta dollar AS

3. CEO Disney Co. Bob Iger 146,6 juta dollar AS

4. CEO Apple Inc. Tim Cook 141,6 juta doolar AS

5. CEO Palo Alto Networks Inc Nikesh Arora 130,7 juta dollar AS

6. CEO Discovery Inc David Zaslav 122 juta dollar AS

7. CEO PTC Inc James Heppelmann 71,4 juta dollar AS

8. CEO Blackstone Group Stephen Schwarzman 69,1 juta dollar AS

9. Wakil Direktur Blackstone Group Tony James 66,2 juta dollar AS

10. CEO Linde PLC Stephen Anger 66,1 juta dollar AS. (Kompas.com/Mutia Fauzia)

