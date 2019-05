Tayang Perdana, Inilah 5 Hal Menyenangkan dari Drama Korea The Secret Life Of My Secretary

Tayang Perdana, Inilah 5 Hal Menyenangkan dari Drama Korea The Secret Life Of My Secretary

POS-KUPANG.COM - Satu lagi Drama Korea yang mencuri perhatian penonton telah tayang.

Drama Korea The Secret Life Of My Secretary pada 6 Mei 2019 lalu menggantikan drama Haeci di SBS.

Meskipun penonton awalnya sempat khawatir karena drama ini dinilai akan mirip dengan drama "What's Wrong with Secretary Kim", namun nyatanya drama yang mengambil kisah tentang kehidupan seorang sekretaris ini cukup berbeda.

Dan ada lima hal menyenangkan yang bisa kalian lihat di episode perdana drama The Secret Life of My Secretary.

Apa saja?

1. Kim Young Kwang sebagai peran utama dalam drama rom-com

Kim Young Kwang berperan sebagai CEO sebuah perusahaan media bernama Do Min Ik.

Dia bukan benar-benar karakter brengsek, tetapi dia memang memiliki kekhasan karena tidak ingin menjaga sekretarisnya selama lebih dari satu tahun. Alasan untuk ini belum diungkapkan.