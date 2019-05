Ini Alasan AS Tangguhkan Semua Penerbangan Komersial ke Venezuela

Ini Alasan Amerika Serikat (AS) Tangguhkan Semua Penerbangan Komersial ke Venezuela

POS-KUPANG.COM | WASHINGTON DC - Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS pada Rabu (15/5/2019) mengumumkan semua penerbangan sipil dan kargo komersial ke Venezuela ditangguhkan.

Diwartakan CNN, Menteri Luar Negeri AS MIke Pompe menyetujui penangguhan tersebut dan Menteri Transportasi AS Elaine Chao telah menerapkannya.

"Keputusan ini berdasarkan ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung dan meningkatnya ketegangan di Venezula," demikian pernyataan Kementerian Dalam Negeri AS.

Selain itu, kementerian juga menyinggung soal risiko terkait dengan operasional penerbangan akibat dari krisis politik Venezuela. Pemerintah khawatir akan keselamatan penumpang, awak, dan pesawat.

"Pada 15 Mei, pemerintah AS mengumumkan penangguhan penerbangan nonstop antara AS dan Venezuela, agar segera berlaku, karena masalah keamanan," ujar seorang pejabat Kemenlu AS.

"Sebagai akibat dari ketidakmampuan rezim Maduro untuk memerintah dan justru melanggengkan pelanggaran hukum, sehingga tidak mungkin lagi Venezuela memenuhi standar keamanan dasar," imbuhnya.

Semua penerbangan sipil komersial dari AS ke Venezuela juga telah ditangguhkan oleh masing-masing maskapai, American Airlines mengakhiri penerbangan rute Miami-Caracas pada Maret lalu.

Kemenlu AS menyarankan warganya yang berada di Venezuela untuk meninggalkan negara itu melalui cara apa pun yang tersedia.

Kantor berita AFP melaporkan, Kemenlu AS juga mendesak warganya tidak melakukan perjalanan ke Venezuela.

Untuk sementara waktu, "Negeri Paman Sam" juga menangguhkan operasional Kedutaan Besar AS di Venezuela dan menarik personel diplomatiknya.

Pada awal bulan ini, regulator penerbangan sipil AS atau FAA melarang sebagian besar pesawat dan pilot bersertifikasi AS terbang dengan ketinggian kurang dari 26.000 kaki di atas wilayah Venezuela. (Kompas.com/Veronika Yasinta)

