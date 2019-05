Interaksi BTS dan TXT Saat Konser Speak Yourself di Chicago Bikin Baper RM Sampai Lakukan Ini.

BTS saat ini tengah melakukan tour konser dunia mereka.

Baru-baru ini BTS mengadakan konser di Chicago.

TXT dan BTS (koreaboo)

Ada hal menarik yang terjadi di sana selama konser dan bahkan sebelum konser.

Dilansir dari Koreaboo, The Love Yourself: Tur Speak Yourself berhenti di Chicago pada 11 Mei, dan BTS memiliki beberapa tamu istimewa di antara hadirin.

BTS (koreaboo)

Hoobae mereka, TXT, terlihat menikmati konser.

Mereka juga tampil di Chicago untuk tur mereka sendiri STAR in Us, tetapi pada 12 Mei.

Jadi, mereka punya waktu untuk mendukung sunbae mereka.

Mereka bahkan bertemu BTS di belakang panggung dan membagikan momen tersebut ke media sosial untuk para penggemar.

