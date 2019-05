Di NTT- Harga Bawang Putih Meroket, Tembus Rp 100 ribu Per Kilogram

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Harga bawang putih terus merangkak naik. Dari Rp 70.000 per kilogram beberapa waktu lalu kini merangkak naik hingga Rp 100.000 per kilogram di Pasar Kasih Naikoten I Kupang. Sedangkan bawang merah Rp 40.000 per kilogram.

Penjual Bawang, Mbak Erni, kepada POS-KUPANG. COM, Senin (13/5/2019), mengatakan harga bawang putih terus melonjak tembus hingga Rp 100.000.

"Stoknya kosong mbak. Gak ada lagi. Bawang putih sekarang yang ada saja cuma tiga kilogram," tuturnya.

Biasanya, kata Erni, ada bawang putih yang dikemas di plastik dan dijual dengan harga yang mudah dijangkau yaitu Rp 5.000. Namun sudah tidak ada lagi. Karena susahnya mendapatkan bawang.

Bawang putih, tambah Pedagang lainnya, Duwek, diimport dari China kemudian masuk hingga ke Surabaya dan sampai di kota Kupang.

"Sekarang bawang putih susah," ujarnya.

Salah satu pembeli, Novi, mengeluhkan harga bawang putih yang terlampau mahal, sehingga memakai bawang putih sangat irit.

"Biasanya pakai tiga siung untuk memasak dikurangi dua atau satu saja. Kalau perlu tidak pakai juga tidak apa-apa, pakai bawang merah saja," ujarnya. (*)