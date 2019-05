Carry Pick Up Telah Melegenda Distribusi Komoditas

NEW CARRY -- (Sebelah Kiri) Head of SGO & Fleet Sales 4W, Sukma Dewi, GM PT SBM, Freddy Prijatna, Brand Development, Grace Hanna, dan Branch Manager, Theo Pareira, saat peluncuran Suzuki New Carry Pick Up, di pelataran Lippo Plaza, Sabtu (11/5/2019) malam.

POS-KUPANG.COM | KUPANG - 4W Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Setiawan Surya, melalui Head of SGO & Fleet Sales 4W, Sukma Dewi mengatakan Carry Pick Up telah melegenda dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia selama 34 tahun.

"Setelah menyelenggarakan peluncuran global New Carry Pick Up pada acara pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019 sehingga PT SIS secara bertahap meluncurkan New Carry Pick Up di beberapa kota di Indonesia. PT SIS bekerja sama dengan PT Surya Batara Mahkota selaku diler resmi meluncurkan New Carry Pick Up di Kupang, " kata Sukma Dewi kepada wartawan saat peluncurkan Suzuki New Carry Pick Up di pelataran Lippo Plaza Kupang, Sabtu (11/5/2019).

Untuk melanjutkan eksistensinya, telah diluncurkan generasi baru Carry Pick Up di Kupang.

"Sebuah kebanggan bagi kami memperkenalkan New Carry Pick Up yang telah berkontribusi dalam mendistribusikan beragam komoditas penting ke seluruh pelosok Indonesia. Kami harap dengan hadirnya New Carry Pick Up di kota ini dapat mendorong dan mengoptimalkan kegiatan niaga sehingga semakin menguntungkan para pengusaha," tuturnya.

Sukma mengatakan dari fleet selalu mencari potensi-potensi pasar untuk penjualan mobil fleet baik mobil komersial atau passenger. Dari fleet juga sudah membuat beberapa varian yang membantu bisnis usaha dengan mobil New Carry.

"Kita sudah membuat New Carry Box, fungsinya luar biasa yang bisa mobile di tempat keramaian dan bisa berusaha. Selain toko ada juga dengan angkutan kota dimana Suzuki sangat konsentrasi di mobil komersial. Kita sudah siapkan angkutan kota dari New Carry dengan beberapa perusahaan karoseri. Tidak kalah pentingnya, New Carry juga menjadi mobil ambulans yang sudah didesain sedemikian rupa yang bisa dipakai oleh rumah sakit, pemerintahan dan masyarakat," tuturnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)