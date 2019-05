Diler Mobil Suzuki Target Penjualan New Carry 1200 Unit Tahun Ini

NEW CARRY -- (Sebelah Kiri) Head of SGO & Fleet Sales 4W, Sukma Dewi, GM PT SBM, Freddy Prijatna, Brand Development, Grace Hanna, dan Branch Manager, Theo Pareira, saat peluncuran Suzuki New Carry Pick Up, di pelataran Lippo Plaza, Sabtu (11/5/2019) malam.

POS-KUPANG.COM | KUPANG -Tahun 2019 PT Surya Batara Mahkota (SBM) diler mobil suzuki menargetkan total penjualan New Carry Pick Up sebanyak 1200 unit.

Dengan hadirnya New Carry Pick Up PT SBM sangat optimis target tersebut bisa tercapai.

"Mobil carry pick up kapasitasnya lebih besar dan jarak ban dari daratan ke mobil lebih tinggi.

Seluruh wilayah NTT bila dilintasi oleh Mega Carry dan New Carry tidak ada masalah,"kata Branch Manager PT SBM, Theo Pareira pada peluncurkan Suzuki New Carry Pick Up di pelataran Lippo Plaza Kupang, Sabtu (11/5/2019).

Koordinator TFT PT SBM, Pier Pello, ketika memperkenalkan Carry Pick Up menjelaskan,

Suzuki New Carry Pick Up hadir dengan desain dan dimensi baru yang lebih besar, yaitu panjang 4.195 mm, lebar 1.765 mm, dan tinggi 1.910 mm pada tipe Wide Deck, New Carry Pick Up mampu membawa muatan lebih banyak.

Dari sisi dapur pacu, New Carry Pick Up dilengkapi dengan mesin terbaru K15B-C berkapasitas 1.500 cc sehingga lebih bertenaga namun tetap irit bahan bakar. Selain itu, dengan radius putar sebesar 4,4 m pengemudi bisa bermanuver di lokasi kerja yang terbatas.

New Carry Pick Up juga dilengkapi fitur baru seperti air conditioner (AC), electric power steering (EPS), dan sliding seat pada varian tertinggi.

Selain itu untuk meningkatkan kenyamanan pengemudi, New Carry Pick Up dilengkapi Head Unit 1 Din, split seat dengan jok yang tebal, serta enam tempat penyimpanan barang (termasuk tempat botol dan kantong di belakang jok) di varian AC dan 10 tempat (termasuk tempat botol dan kantong di belakang jok) di varian non-AC yang membuat ruang kabin semakin nyaman dan lega untuk tiga orang.

Perihal keamanan, kata Pier, New Carry Pick Up dilengkapi fitur immobilizer sehingga pelanggan tidak perlu khawatir saat memarkir kendaraan.

Pada bagian bak, New Carry Pick Up memiliki ruang yang luas dengan panjang 2.505 mm, lebar 1.745 mm, dan tinggi 425 mm pada tipe wide deck sehingga mampu mengangkut muatan seberat satu ton.

Agar muatan tetap aman selama perjalanan, pelangganan dapat memanfaatkan pengait yang ada di sekeliling bak untuk mengikatkan barang. Pengait berjumlah 12 pada tipe FD (Flat Deck) dan 22 pada tipe WD (Wide Deck).