Gandeng Halsey di Boy With Luv, BTS Dikabarkan Bakal Kolaborasi dengan Khalid, Daebak!

POS-KUPANG.COM - BTS kembali membuat sebuah kejutan bagi ARMY.

Setelah resmi comeback dengan album terbaru Map of the Soul: Persona dengan lagu andalan Boy With Luv, BTS nampaknya tak perlu menunggu lama untuk kembali memanjakkan ARMY.

Setelah menggandeng penyanyi Amerika Halsey, BTS dikabarkan akan menggandeng musisi Amerika, Khalid.

Khalid dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu.

Dan baru-baru ini, sang leader RM telah mengungumkan kolaborasi yang direncanakan akan segera dilakukan bersama Khalid.

ARMY tentu senang melihat BTS dan Khalid akan melakukan kolaborasi mengingat, BTS telah bersahabat dengan Khalid sejak beberapa tahun terakhir.

Terutama ketika mereka bertemu di acara penghargaan di Amerika Serikat atau di konser mereka.

Rasanya mimpi akan menjadi kenyataan saat RM berbagi jika BTS akan membuat sebuah kolaborasi bersama Khalid!