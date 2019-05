BTS Dikabarkan Akan Muncul di “The Voice”, Bergabung dengan John Legend, Terlihat di Prarekaman

BTS Dikabarkan Akan Muncul di “The Voice”, Bergabung dengan John Legend. Para penggemar mengklaim telah melihat BTS di pra-rekaman.

POS-KUPANG.COM - Sebuah rumor tentang kinerja BTS yang mengejutkan di The Voice membuat para penggemar bersemangat.

BTS (Koreaboo.com)

Pada 7 Mei 2019, BTS dipertemukan dengan teman mereka John Legend di tempat Universal Studios. Segera setelah itu, foto mereka diunggah ke Twitter yang menyebabkan kegemparan dalam berbagai cara.

"Lihat siapa yang saya temui di tempat parkir Universal hari ini! #LegendxBTS @bts_bighit," kicau Twitter John Legend.

Fans senang melihat BTS dan John Legend lagi, tetapi ketika mereka menyadari John Legend mengenakan pakaian yang sama dengan yang dia kenakan di The Voice, kebahagiaan mereka berubah menjadi kegembiraan murni.

Inilah yang pertama kali memicu spekulasi bahwa BTS telah turun oleh Universal untuk melakukan pra-rekaman untuk pertunjukan tersebut.

Netizen yang mengaku sebagai penonton mengatakan mereka menonton BTS melakukan "Boy With Luv" di panggung The Voice. Dikabarkan bahwa penampilan ini akan muncul di The Voice finale.

Sejauh ini, Big Hit Entertainment maupun The Voice belum mengkonfirmasi rumor tersebut.

Album BTS

Pada bulan April lalu, BTS telah mengumumkan daftar lagu untuk album ketujuh mereka, "Map of The Soul: Persona"



Album ketujuh dari grup KPop tersebut rilis pada 12 April. Ini merupakan lanjutan dari proyek "LOVE YOURSELF: Answer" dan "LOVE YOURSELF: Tear" di mana keduanya rilis pada 2018.



Dikutip dari AntaraNews, grup yang terdiri dari Rap Monster, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan Jungkook itu mengumumkan daftar lagu untuk album "Map of The Soul: Persona" melalui Twitter, 8 April 2019.

Berikut adalah tracklist-nya, dilansir NME, Selasa.



1. "Intro: Persona"

2. "(Boy With Luv)" feat. Halsey

3. "(Mikrokosmos)"

4. "Make It Right"

5. "HOME"

6. "Jamais Vu"

7. "Dionysus"



Kabar ini datang hanya sehari setelah BTS membagikan video teaser pertama untuk kolaborasinya dengan Halsey pada lagu "Boy With Luv yang juga akan muncul pada album baru mereka.



Teaser tersebut merupakan tindak lanjut dari bocoran dari rasa album "Map of The Soul: Persona". Trailer comeback itu menampilkan lagu "Intro: Persona" yang dimainkan oleh leader BTS yakni RM.



Video ini juga mereferensikan masa lalu BTS, mengenang trailer comeback untuk album mereka "Skool Luv Affair" yang rilis pada 2014.



"Map of The Soul: Persona" adalah bagian dari trilogi album "LOVE YOURSELF: Answer" dan "LOVE YOURSELF: Tear". Album keduanya, "LOVE YOURSELF: Tear", masuk dalam nominasi Grammy untuk kategori Best Recording Package.



BTS sendiri akan kembali ke Inggris pada Juni untuk melangsungkan pertunjukan selama dua hari di Wembley Stadium.

