Reaksi Lisa & Jennie Saat Bertemu Ibu BLINK ini Curi Perhatian: Ucapkan Terimakasih Kepada BLACKPINK

POS-KUPANG.COM - Girl grup asal Korea Selatan, Blackpink saat ini berada di New Jersey untuk tur dunia mereka, 'BLACKPINK in Your Area'.

BLINK berkumpul di pintu keluar dan menunggu para member. Dan ketika para member keluar, Lisa melihat seorang ibu BLINK berdiri diantara kerumunan fans.

Memegang sebuah kertas bertuliskan, "Thank you for bringing life to my sick baby BLINK" (Terima kasih telah membawa kehidupan untuk bayi BLINK saya yang sedang sakit). Ia juga memberitahu Jennie tentang hal itu.

• Respon Jennie BLACKPINK Saat Diteriaki Fans di Toko Rilakkuma New York Bikin Heboh! BLINK Histeris

• Penata Rambut BLACKPINK Akhirnya Ungkap Rahasia Poni Lisa BLACKPINK yang Jadi Perdebatan Publik

• Daebak, BLACKPINK Jadi Selebriti Paling Berpengaruh di Korea Menurut Majalah Forbes, Kalahkan BTS!

Ibu BLINK ini diketahui memiliki bayi berusia 3 tahun bernama Rosalie.

Rosalie mengidap penyakit Joubert Syndrome yang merupakan kelainan dalam perkembangan otak seseorang sehingga akan mempengaruhi tubuhnya.

Rosalie adalah seorang BLINK sebagaimana dibagikan melalui video-video yang diposting ibunya tentang member Blackpink dan lagu-lagu mereka.

Jennie mengambil kertas itu ketika Lisa memberitahu sang ibu jika ia melihat videonya.