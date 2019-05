Mahfud MD dan Rizal Ramli Protes Merasa Diadu Bahas Kecurangan Pemilu

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, adu argumen membahas kecurangan pemilu.

Diberitakan TribunWow.com, hal tersebut seperti tampak dalam program 'Catatan Demokrasi' Kita yang tayang di tvOne, Selasa (30/4/2019) malam.

Dalam pembahasan itu, pembawa acara meminta Mahfud dan Rizal membahas soal kecurangan pemilu 2019, seperti yang kerap mereka diskusikan di jagad Twitter.

Awalnya, Rizal membahas soal sistem IT KPU, di mana salah input data dalam situng pemilu kerap kali terjadi.

"Saya bukan ahli IT, tapi banyak bergaul sama staf saya ahli IT. IT itu kan ada 2. Bagian depan, bagian depan kalau kita salah entry, pasti otomatis ditolak," kata Rizal.

"Misalnya kalau kita menulis nama kita salah dengan nomor ID kita, pasti ditolak. Atau maksimum 1 TPS 300 sekian, lebih dari segitu pasti ditolak. Atau jumlahnya, pasti ditolak. Atau kayak kita bayar credit card lah. Kalau kurang pasti ditolak."

Sementara yang kedua adalah bagian belakang.

Rizal menilai, permainan angka itu berada di bagian tersebut.

"Permainan itu ada di belakang. Di sinilah bisa diatur macam-macam. Saya melihat karena hari

ini rakyat kita kan cerdas sekali. Mereka punya smartphone. Dia foto, dia lihat, ternyata beda,"

ungkap Rizal.

