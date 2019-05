Jenguk Nikita Mirzani Usai Melahirkan, Ruben Onsu dan Sarwendah Banjir Pujian

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Ruben Onsu bersama dengan istrinya Sarwendah datang mengunjungi sahabat mereka, Nikita Mirzani, yang sedang menjalani perawatan usai melahirkan.

Ruben dan Sarwendah tidak datang berdua, namun juga ada adik Ruben Onsu, Jordi Onsu.

Mendapat kunjungan dari sahabatnya itu, Nikita Mirzani terlihat tertawa senang.

Ia pun mengucapkan terimakasih untuk perhatian Roben Onsu dan keluarga kepadanya.

• Panduan Sholat Tahajud, Niat, dan Bacaan Sholat Tahajud Sesuai Syariat Islam

• Ustadz Yusuf Mansur Puji Suara Indah Ustadz Maheer At Thuwailibi Saat Bersalawat, Tonton Videonya!

"Terima kasih buat support nya koko ku , terima untuk wkt nya koko mau di ganggu niki trs . God bless you and your family's," tulis Nikita Mirzani melalui akun @nikitamirzanimawardi_17.

Untuk foto mengunjungi Nikita Mirzani ini, Ruben Onsu mengaku ikut mendoakan.

"Bahagia selalu @nikitamirzanimawardi_17 #rubenonsu #bensu #justruben #jalani_nikmati_syukuri #janganlupabahagia #senyuminaja #rezekigakketuker," tulis Ruben Onsu di instagram miliknya, @ruben_onsu.

Perhatian Roben Onsu kepada Nikita Mirzani ini pun banjir pujian.

Berikut beberapa di antaranya:

• Beredar Foto Lawas Jokowi dan Gus Dur Tak Hanya Ngobrol Jokowi Juga Lakukan Hal Tak Terduga Ini

• 3 Zodiak Ini Terkenal Paling Matre. Apakah Kamu Termasuk?