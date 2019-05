Gubernur Viktor Sebut ASN Berpeluang Masuk Surga, Ini Alasannya

Menurut Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat ASN Berpeluang Masuk Surga, Ini Alasannya

POS-KUPANG.COM | MBAY -- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bekerja sepenuh hati.

Jika bekerja sepenuh hati, seorang ASN berpeluang masuk surga. Seorang ASN layak masuk surga karena melayani masyarakat kecil. Maka bekerja dengan penuh tanggungjawab.

• Sikapi Hasil Pilpres 2019, Sinta Nuriyah Imbau Kedua Paslon Harus Bijak

"Jadi seorang ASN itu berpeluang masuk surga dari pada siapapun karena yang kita layani itu adalah orang-orang menderita. ASN adalah modal terbesar dari sebuah daerah untuk pelayanan publik. Jadi ASN bagus, karena itu kemajuan provinsi ini kemajuan Kabupaten ini terletak pada seluruh yang berperan aktif melakukan pelayanan publik. Jadi sebenarnya kalau kerja benar pasti hidup baik, jangan pikir lagi dapat apa yang enak," ujar Viktor Laiskodat, saat tatap muka bersama pimpinan OPD, Camat, Kepala Desa/Lurah, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, ASN, Forkopimda Ngada dan Nagekeo di Aula Setda Nagekeo, Rabu (1/5/2019).

• Pria Ini Menetes Air Mata karena Menikahi Kekasih di Kantor Polisi, Ternyata Ini Penyebabnya

Ia menegaskan persoalan di Provinsi NTT itu ada. Sehingga memang butuh perhatian. Harus mempunyai hati untuk membuat program dan harus dijalankan. Karena meskipun membuat program tidak pakai hati, maka tidak pernah maju.

Ia mengatakan harus berpikir out of the box. Seorang pemimpin harus berani menyelesaikan tantangan. Harus visioner dan tidak pantang menyerah. Seorang pemimpin itu harus menyelesaikan tantangan.

"Kita harus mulai membangun secara luar biasa. Paling berat di provinsi ini bukan masalah apa, tapi hatinya. Orang bikin program tapi hatinya mati, itu sama saja," ujarnya.

Politisi Partai NasDem itu mengatakan etos dan semangat kerja harus ditanam mulai saat ini. Semua ambil bagian dan ubah cara kerja lama yang tidak ada kemajuan. Harus berani dan percaya diri.

Mantan anggota DPR RI dari Partai Nasdem itu juga menegaskan membangun NTT tidak cukup dengan rapat-rapat yang tidak jelas. Rapat singkat tapi hasilnya harus jelas. Jangan habiskan waktu itu hanya untuk rapat saja. Yang kerjanya hanya rapat itu dipastikan orang bodoh karena solusinya tidak ada atau hasilnya tidak ada.

"Menurut saya kita bangun sebuah cara berpikir baru di Nusa Tenggara Timur kita jangan kerja biasa. Ini kesempatan kita buat sejarah-sejarah peradaban membangun Indonesia bahwa provinsi NTT termiskin, kabupaten termiskin. Masa kita kalah sama Bupati Banyuwangi, sekarang mereka menjadi kabupaten hebat masa kita kalah. Kita harus bisa, sekarang hebat dan ini dalam perjalanan kesana NTT bangkit dan NTT sejahtera," tegas Viktor.

Ia mengharapkan agar Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo dapat membawa perubahan bagi masyarakat Nagekeo dan Nagekeo bisa berubah sesuai dengan tagline NTT bangkit dan NTT sejahtera. (Laporan Reporter POS- KUPANG.COM, Gordi Donofan)