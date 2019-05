Sikapi Hasil Pilpres 2019, Sinta Nuriyah Imbau Kedua Paslon Harus Bijak

Sikapi Hasil Pilpres 2019, Sinta Nuriyah Mengimbau Kedua Paslon Harus Bijak

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Istri presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Sinta Nuriyah, mengimbau kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 02 untuk bersikap bijak dengan hasil final Pemilu 2019 yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saya melihat itu bahwa dua-duanya mengklaim mereka yang menang, bagaimana sih kita melihat itu yang menang harus bersikap bijak terhadap kemenangannya. Yang kalah juga harus bersikap menerima dengan kekalahannya," kata Sinta saat ditemui wartawan di Jalan Patra Kuningan XIII, Jakarta, Rabu (1/5/2019).

Sinta mengatakan, jika kedua pihak bijak menghadapi hasil Pemilu, maka tak sulit untuk menyatukan keduanya.

"Saya pikir itu, kalau tidak gitu susah untuk menyatukan dan bisa lebih baik," ujarnya.

"Pesan Pak Habibie setelah itu adalah the right man on the right place, kalau semuanya sudah disusun ditata dengan sebaik-baiknya," imbuhnya. (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)

