Pleno Kabupaten Di Selenggarakan Di Atas Tanggal 3 Mei

POS-KUPANG.COM| SOE -- Ketua KPU Kabupaten TTS, Matheus Krivo mengatakan pelaksanaan pleno tingkat Kabupaten TTS akan berlangsung setelah tanggal 3 Mei mendatang di GOR Nekmese, Kota Soe. Saat ini KPU Kabupaten TTS masih fokus melakukan pelaksanaan PSU di 12 TPS.

"Pleno tingkat kecamatan ini diperpanjang sampai tanggal 3 Mei. Jadi kemungkinan pleno tingkat kabupaten akan berlangsung di tanggal 4 Mei mendatang. Untuk saat ini, kita arahkan PPS dan PPK untuk fokus menyelesaikan tahapan PSU," ungkap Matheus kepada pos Kupang, Sabtu (27/4/2019) di seputaran Kota Soe.

Terkait keluhan PPK yang mengeluh minimnya anggaran pleno kecamatan, Matheus mengaku sudah mendengar keluhan tersebut.

Menurutnya, ada post anggaran di tingkat PPK guna pelaksanaan pleno kecamatan untuk item makan minum PPK dan 2 orang anggota PPS.

Namun yang terjadi, saat pleno, PPK mengundang seluruh anggota PPS sehingga anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Hal ini menyusul strategi pleno tingkat kecamatan yang memulai dari rekapitulasi surat suara presiden untuk seluruh TPS baru di pindah ke jenis surat suara berikutnya.

Hal ini dinilai boros anggaran dan tidak efisien dari segi waktu.

• Bawaslu Mabar Turun Langsung Awasi Pemungutan Suara Ulang di 2 TPS Hari Ini

• Hari Ini 60 TPS di NTT Lakukan Pemilu, TPS Terbanyak di Kabupaten TTS

• Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT: Indeks Demokrasi Indonesia Diharapkan Masuk RPJMD

" Kita sudah dengar keluhan tersebut, dan kita tambah anggaran konsumsinya dari yang awal hanya diperuntukkan untuk dua hari, kita tambah menjadi 3 hari. Kita juga sudah mengubah strategi pleno tingkat kecamatan dari yang awalnya menghabiskan per jenis surat suara menjadi menghabiskan per TPS. Hal ini untuk mempercepat proses rekapitulasi dan juga menghemat dari segi anggaran konsumsi," ujarnya.

Terkait perolehan suara sementara, lanjut Matheus, untuk pemilihan. Presiden dan Wakil Presiden, pasang nomor urut 01 Jokowi-Amin unggul 95 persen lebih dari pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi yang baru meraup 4 persen lebih dari 800 TPS yang sudah masuk.

Sedangkan untuk pemlihan legislatif, Matheus mengaku, pihaknya tidak merekap rincian perolehan suara percakapan melainkan secara keseluruhan partai.

"Kalau data pemilih legislatif kita secara over all bukan rincian per Caleg," sebutnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota)