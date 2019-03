10 Interaksi Lucu dan Menggemaskan BTS dan TWICE, Ekspresi Imut Jungkook Bikin ARMY Salah Fokus!

10 Interaksi Lucu dan Menggemaskan BTS dan TWICE, Ekspresi Imut Jungkook Bikin ARMY Salah Fokus!

POS-KUPANG.COM - Para member BTS tertangkap kamera melakukan interaksi menggemaskan dengan member TWICE.

Beberapa kali Jungkook BTS kepergok salah tingkah dan malu-malu saat dekat salah satu member TWICE, Nayeon!

Bahkan, ARMY sempat mengklaim jika Jungkook BTS jatuh cinta pada Nayeon TWICE!

Nah, seperti apa sih interaksi lucu dan menggemaskan antara TWICE dan para member BTS?

Dilansir dari Koreaboo, inilah 10 momen lucu antara TWICE dan BTS. Cek this out!

1. Saat BTS dan TWICE bernyanyi "Spring Day"

Ketika BTS memperkenalkan lagu mereka "Spring Day", TWICE ada di samping mereka bertepuk tangan, dan Jeongyeon gerakan lucu seperti sedang memandu BTS bernyanyi!

2. Jungkook Bersorak pada Nayeon

Nayeon dan Jungkook berada di tim yang sama di Idol Athletic Sports Competition dan Nayeon berada di semi final untuk kompetisi Wrestling.