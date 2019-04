BERITA POPULER: Ustadz Yusuf Mansur Berduka, Hadiah Jungkook & Doa Paus Fransiskus Untuk Sri Lanka

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Minggu 21 April 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya Ustadz Yusuf Mansur Unggah Suasana Duka, Ada Ustadz Arifin Ilham, Jungkook BTS Siapkan Hadiah Untuk ARMY, Paus Fransiskus Sesalkan Serangan Bom di Sri Lanka.

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun! Ustadz Yusuf Mansur Unggah Suasana Duka, Ada Ustadz Arifin Ilham

Innalillahi wainna ilaihi rojiun. Kalimat duka cita tersebut membanjiri akun Instagram Ustadz Yusuf Mansur.

Penyebabnya, Ustadz Yusuf Mansur mengunggah foto saat dirinya sedang berduka cita.

Adalah sang ibunda dari Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Qur'an itu, Hj Humrif'ah, yang pergi untuk selamanya.

Dalam foto yang diunggah Sabtu 20 April 2019 tersebut, Ustadz Yusuf Mansur sedang mengangkat keranda jenazah ibunda.

Wajahnya menyiratkan kesedihan mendalam.

Sahabatnya, Ustadz Arifin Ilham, ada di dekatnya.