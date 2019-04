Download & Chord The Script Lagu The Man Who Can't Be Moved, Asyik Didenger Sambil Ngademin Diri

Download & Chord The Script Lagu The Man Who Cant Be Moved, Asyik Didenger Sambil Ngademin Diri

POS-KUPANG.COM - Download & Chord The Script Lagu The Man Who Cant Be Moved.

The Script adalah band rock Irlandia asal Dublin.

Band ini terdiri dari vokalis Danny O'Donoghue, gitaris Mark Sheehan, dan drummer Glen Power.

Seperti dikutip dari wikipedia, The Script merilis album perdana bertajuk The Script pada Agustus 2008 dengan single "We Cry" , "The Man Who Can't Be Moved" , "Breakeven" , "Talk You Down" , dan terakhir "Before The Worst".

Album perdana ini menempati posisi 1 di Irlandia dan UK, dan menempati posisi 64 di Billboard 200 (AS).

Album kedua mereka yang bertajuk Science & Faith dengan single "For The First Time" , "Nothing" , "If You Ever Comeback" , dan "Science & Faith" diliris pada tahun 2010.

Album kedua mereka juga cukup sukses dengan menempati posisi satu di Irlandia dan Inggris, dan menempati posisi nomor tiga di tangga lagu AS.

Album ketiga mereka berjudul #3 dirilis pada tanggal 10 September 2012 dengan single utama "Hall Of Fame", di single yang satu ini The Script berkoloborasi dengan musisi Hip-Hop/R&B AS, Will.i.am yang sempat menjadi rekannya sebagai mentor di acara The Voice UK.

Musik mereka telah menjadi fitur banyak acara televisi diantaranya 90210, Ghost Whisperer, Waterloo Road, EastEnders, Made In Chelsea, dan The Vampire Diaries.