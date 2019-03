Girl Grup asal China S.I.N.G Dituduh Menjiplak BTS, Begini Reaksi ARMY

POS-KUPANG.COM - Salah satu boyband yang selalu mencuri perhatian adalah BTS.

Popularitas BTS tidak perlu diragukan lagi.

Penggemar mereka atau yang biasa disebut ARMY tersebar di berbagai belahan dunia.

Tidak mengherankan, apapun yang dilakukan para member boyband asuhan Big Hit Entertainment ini selalu mendapatkan perhatian tidak saja dari ARMY tapi seluruh penggemar Kpop di berbagai belahan dunia.

Terhitung sejak memulai di tahun 2013, album yang diluncurkan RM cs ini selalu meledak di pasaran.

Termasuk album bertajuk 'Love Yourself: Answer'. Dilansir dari Wikipedia, album 'Love Yourself: Answer' ini adalah album kompilasi yang konsepnya terdiri dari fitur momen pasca-putus dan membuang ego palsu dan menghadapi diri sendiri.

Album ini dirilis pada 24 Agustus 2018 oleh Big Hit Entertainment dan tersedia dalam 4 versi yang berbeda.

Album ini terdiri dari dua puluh lima lagu termasuk diantaranya tujuh lagu baru. Kebanyakan lagu berasal dari Love Yourself: Her, dan Love Yourself: Tear, serta beberapa lagu remiks.

Cover album BTS Love Yourself: Answer

Baru-baru ini, dilansir dari Kpopmap, Jumat (29/3/2019), ARMY dikejutkan dengan cover sebuah album dari girl grup asal China, S.I.N.G.