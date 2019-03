BTS Dominasi Tangga Lagu Billboard World Albums, Diikuti TXT, MAMAMOO Hingga EXO

POS-KUPANG.COM - Billboard telah merilis chart khusus album, World Albums, untuk akhir pekan ini, 30 Maret 2019.

Album grup Kpop BTS mendominasi chart World Albums pekan ini.

BTS "Love Yourself: Answer" kokoh di puncak, dan bertengger di posisi pertama selama 25 minggu dengan total keseluruhan 30 minggu pada tangga lagu.

Diikuti dengan "Love Yourself: Tear" pada posisi kedua.

TXT "The Dream Chapter: STAR" mempertahankan posisi keempat diikuti oleh Mamamoo White Wind pada posisi kelima.

BTS "Face Yourself" naik di posisi ke 6 dan EXO "Don’t Mess Up My Tempo" pada urutan kedelapan.

Bang Yong Guk BAP berada di posisi kesembilan dengan debut album terbarunya "BANGYONGGUK".

Monsta X "Take.2: We Are Here" ada di posisi kesepuluh, Epik High “Sleepless in __” pada urutan kesebelas, dan MonstaX “Take.1: Are You There?” di posisi keduabelas serta Lay EXO “NAMANANA” di posisi keempatbelas.

Selamat untuk seluruh artis!

BTS Mattel Dolls