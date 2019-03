Sedang Berjuang Melawan Kanker, Shakira Aurum Anak Denada Terima Kado Spesial dari BLACKPINK

POS-KUPANG.COM - Grup Idol Korea Selatan Blackpink, memberi perhatian menyentuh untuk Shakira Aurum, putri Denada yang tengah sakit kanker darah.

Meski tak bisa menuruti keinginan Shakira Aurum yang ingin bertemu, Blackpink mengirimkan sejumlah hadiah istimewa untuk Shakira yang masih masa pengobatan di Singapura.

Hal ini diketahui dari unggahan Denada melalui Instagram pada Sabtu (24/3/2019).

Dalam foto itu, Shakira Aurum sedang duduk di atas ranjang rumah sakit.

Di hadapannya ada sejumlah barang merchandise dari Blackpink.

Meski wajah Shakira ditutupi stiker, namun melalui caption Denada menyebut jika putrinya tersenyum bahagia menerima hadiah tersebut.

Berikut unggahan Denada:

"Words can not describe how much this special package meant to Shakira!!

How it has made her day!!

How happy she was!