Artis KPop Park Bo Gum Punya Kesan Tak Terlupakan tentang Orang, Tempat dan Kuliner Indonesia

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Para penggemar di Indonesia ternyata meninggalkan kesan tersendiri bagi aktor dan penyanyi Korea Selatan, Park Bo Gum.

Tidak hanya orang-orangnya, Park Bo Gum juga terkesan dengan tempat-tempat dan kuliner di Indonesia, antara lain masakan khas Indonesia, gado-gado.

Saat shooting drama Encounter di Kuba, misalnya, ia sempat teringat akan fans-nya di Indonesia.

"Hal yang berkesan (saat shooting) Encounter itu pertama kali saya ke negara Kuba dan ternyata orang Kuba sangat bersemangat dalam hidupnya," kata Park Bo Gum dalam konferensi pers fan meeting-nya di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019), dilansir Kompas.com, Sabtu (23/3/2019).

"Dan juga sekilas jadi ingat dengan fans di Indonesia," ujarnya lagi seraya tersenyum lebar.

Pada 13 Januari 2017 lalu, Park Bo Gum pernah menggelar fan meeting di Jakarta. Acara yang bertajuk Oh Happy Day – Park Bo Gum 2017 Asia Tour Fan Meeting in Jakarta itu berlangsung di The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

Saat itulah, ia merasakan energi yang luar biasa dari para penggemarnya di Indonesia.

"(Yang paling diingat tentang fans Indonesia) pastinya dukungan fansIndonesia yang begitu membara. Karena saya bisa merasakan energi yang luar biasa," kata Park Bo Gum.

Karena itu, pria kelahiran 16 Juni 1993 ini mengaku merasa tak sabar untuk berjumpa lagi dengan para penggemarnya dalam fan meeting bertajuk temaGood Day in Jakarta di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, malam ini.

"Makanya saya sudah tak sabar buat acara besok (Sabtu, 23 Maret 2019). Terima Kasih," ucap Park Bo Gum.