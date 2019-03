Reuni Setelah Tujuh Tahun Rehat, Westlife Akan Sambangi Indonesia Agustus 2019

POS-KUPANG.COM- Setelah rehat selama 7 tahun, personil Westlife kembali reuni.

Menandai kembalinya mereka, Westlife akan menggelar tur dunia dan turut bertandang ke Indonesia pada Rabu 7 Agustus 2019 mendatang di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City.

Promotor Full Color Entertainment resmi mengumumkan konser ‘Westlife - The Twenty Tour 2019’.

Konser yang turut merayakan 20 tahun karir mereka ini dimulai di Belfast pada tanggal 25 Mei mendatang hingga tanggal 5 Juli 2019 di Dublin, Irlandia.

Setelah itu akan dilanjutkan dengan tur konser di Asia termasuk singgah ke Indonesia.

Penggemar tentu akan bernostalgia dengan lagu hits mereka di antaranya ‘Swear It Again', ‘If I Let You Go’, ‘Flying Without Wings', ‘I Have a Dream’, ‘Seasons in the Sun’, ‘Fool Again’, ‘My Love’, ‘What Makes a Man’, ‘Uptown Girl’, ‘Unbreakable’, ’ Mandy’, hingga ‘You Raise Me Up’, 'Unbreakable'.

Sebelumnya pada Oktober 2018 lalu, para personil yakni Shane Filan, Nicky Byrne, Mark Feehily dan Kian Egan telah mengumumkan rencana turnya dan kembalinya mereka bersatu sebagai Westlife.

Mereka telah menandatangani kontrak rekaman dengan Universal Music Group sekaligus mengumumkan bahwa mereka akan hadir dengan album terbarunya, single terbaru berjudul “Hello My Love”

Konser Westlife - The Twenty Tour 2019 akan menjadi konser reuni pertama mereka sejak penamlpilan konser terakhirnya di Croke Park Dublin, Irlandia pada 23 Juni 2012 silam.

Tiket konser Westlife The Twenty Tour – Indonesia 2019 akan mulai tersedia tanggal 28 Maret 2019 pukul 11.59 wib. Pembelian online dapat dilakukan di www.tiket.com dan dan secara offline dapat dibeli di gerai Full Color Entertainment di Mall Taman Anggrek dan di seluruh gerai Indomaret.(*)

