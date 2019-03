Jadwal Kualifikasi Piala Eropa 2020 Matchday 1, Kamis hingga Sabtu Pekan Ini

POS-KUPANG.COM - Jadwal Kualifikasi Piala Eropa 2020 akan dimulai pada Kamis (21/3/2019) pekan ini di tengah jeda internasional untuk kompetisi domestik.

Kualifikasi Piala Eropa 2020 diikuti oleh 55 negara yang terbagi ke dalam 10 grup A-J.

Kesepuluh grup tersebut diisi oleh 5-6 tim untuk memperebutkan jatah tiket menuju putaran final Piala Eropa 2020.

Dua tim teratas dari masing-masing grup berhak untuk lolos langsung ke putaran final, artinya ada 20 tiket otomatis lewat jalur reguler ini.

• Link Live Streaming Timnas Jerman Vs Serbia Malam Ini Kamis Pukul 02.45 WIB

• Gempa di Kabupaten Alor Tidak Berpotensi Sunami

Sementara itu, jatah 4 tiket tersisa diperebutkan lewat jalur play-off yang berhubungan dengan hasil para peserta di pentas UEFA Nations League 2018-2019.

Adapun putaran final Piala Eropa 2020 akan berlangsung pada Juni-Juli tahun depan yang tersebar di 12 negara penyelenggara.

Jadwal Kualifikasi Piala Eropa 2020 diawali oleh pertemuan Kazakstan vs Skotlandia di Grup I, Kamis (21/3/2019) pukul 16.00 waktu setempat, atau pukul 22.00 WIB.

Pertandingan bergengsi yang muncul di matchday 1 di antaranya Belgia vs Rusia (Grup I), Inggris vs Rep. Ceska (A), serta Portugal vs Ukraina (B).

Big match yang mempertemukan sesama tim raksasa baru muncul pada matchday 2, yaitu Belanda vs Jerman, Minggu (24/3/2019).

• Gempa Tektonik Berkekuatan 3.8 SR Guncang Kabupaten Alor

• Siswi di Kupang Yang Dituduh Perankan Video Bugil Akan Jalani Pemeriksaan