3 Ribu Penggemar Tandatangani Petisi Untuk Keluarkan Lee Jong Hyun dari CNBLUE



POS-KUPANG.COM- Penggemar band indie rock CNBLUE membuat petisi yang menyerukan penghapusan Lee Jong Hyun sebagai personil dari CNBLUE.

Munculnya petisi itu lantaran penggemar tak terima dengan perbincangan Lee Jong Hyun dan Jung Joon Young yang dianggap merendahkan martabat wanita.

Dilansir Grid.ID dari halaman Change.org pada Senin (18/3/2019), petisi yang ditujukan kepada FNC Entertainment itu diprakarsai oleh salah satu penggemar dengan nama Eng Liew.

Hingga saat ini sudah lebih dari 3 ribu penggemar menandatangani petisi yang berjudul 'Lee Jong Hyun Withdraw from CNBLUE' itu.

Petisi itu berisikan pernyataan "Lee Jong Hyun telah melupakan pekerjaannya sebagai publik figur, anggota CNBLUE, sebagai penyanyi, dan sebagai seorang manusia. Ia telah menimbulkan kritik dari publik, dan telah merusak citra CNBLUE dan FNC Entertainment."

"Dia terbukti menjadi salah satu orang yang melakukan obrolan pribadi melalui aplikasi KakaoTalk yang menjadi kontroversi. Dia lupa akan tugasnya sebagai tokoh publik saat ia tetap melakukan tindakan seperti mengatakan hal-hal yang menunjukkan wanita sebagai objek, tanpa terkendali."

"Dia secara konsisten diam tanpa memberikan permintaan maaf atau berusaha mengintrospeksi diri."

"Sementara argumen mengenai ilegal atau tidaknya tindakan Lee Jong Hyuntelah terungkap melalui penyelidikan polisi."

"Sehingga kami tidak dapat menerima dan tidak bisa tetap menjadi penonton tindakan Lee Jong Hyun, mengingat pendangan sosial tentang kekerasan seksual dan fakta bahwa mayoritas penggemar CNBLUE terdiri dari perempuan."

"Kami sangat menuntut agar Lee Jong Hyun dikeluarkan, bukan malah dipertahankan di CNBLUE."

Sementara diketahui Grid.ID dari Allkpop, para penggemar juga telah menutup akun fanbase mereka sebagai bentuk protes atas kurangnya aksi dari FNC Entertainment untuk mengeluarkan Lee Jong Hyun dari CNBLUE.

Tak hanya itu, beberapa dari penggemar juga diam-diam melakukan aksi protes dengan mengunggah sebuah pernyataan keras melalui gambar.

Gambar itu bertuliskan "I'm not your whore, i'm not your fun , i'm a woman, before a fangirl (aku bukan wanita murahan, aku bukan kesenanganmu, aku ini perempuan, sebelum aku menjadi penggemar)."(*)