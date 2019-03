6 WNI Jadi Korban Aksi Penembakan di Dalam Masjid di Selandia Baru, KBRI Minta Warga Waspada

View image on Twitter

Indonesian Embassy NZ-WS-TO @KbriWellington Imbauan bagi seluruh WNI di Selandia Baru terutama di Christchurch untuk selalu waspada dan berhati hati. Jika mengetahui ada WNI yang terkena dampak dari kejadian tersebut mohon langsung hubungi nomor ini: Rendy Ramanda (+64 21 1950 980). 11 · Wellington City, New Zealand

