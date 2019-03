Daebak, Baru Mulai Debut, TXT Puncaki Tangga Album Dunia Billboard. BTS Urutan Berapa?

POS-KUPANG.COM - Billboard baru-baru ini merilis peringkat atau chart album mingguan yang akan berakhir pada 16 Maret mendatang.

Dan boyband baru asuhan Big Hit Entertainment, TXT menduduki puncak tangga lagu album dunia!

Mini album mereka bertajuk "The Dream Chapter: STAR" dengan single andalan "Crown" berhasil menduduki posisi satu tangga lagu Billboard.

Mini album TXT ini juga menandai debut perdana mereka di chart Billboard 200.

Sementara saudara TXT, BTS melalui "Love Yourself: Answer" berada di nomor 2, "Love Yourself: Tear" berada di urutan 3 dan "Love Yourself: Her" berada di nomor 4!

Sub unit baru GOT7 Jus2 (JB dan Yugyeom) memulai debut mereka di chart dengan masuk di urutan 6 dengan mini album mereka bertajuk "Focus", dengan lagu "Focus on Me".

EXO melalui lagunya "Don't Mess Up My Tempo" menempati urutan 7. MONSTA X "Take.2: We Are Here" naik ke posisi 8 dan "Face Yourself" milik BTS naik ke urutan 9.

Member EXO, Lay melalui "NAMANANA" menduduki posisi 11. MONSTA X "Take.1: Are You There?" hadir di urutan 12, (G) "I Made" I-DLE I-DLE" menempati posisi 13 dan NCT 127 "Regular-Irregular" memasuki kembali chart di urutan 14.

Selamat untuk semua artis!

(pos-kupang.com/eflin rote)