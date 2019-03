DOWNLOAD Lagu Crown TXT dari Album The Dream Chapter: STAR, dan Tembang KPop Lain, Begini Caranya!

DOWNLOAD Lagu Crown TXT dari Album The Dream Chapter: STAR, Begini Caranya!

POS-KUPANG.COM - Boyband asal Korea TXT mengejutkan pencinta musik lewat lagunya berjudul Crown

Boygrup baru besutan dari Big Hit Entertaiment mengeluarkan album debut TXT yang berjudul 'The Dream Chapter: STAR.

Dalam album pertama TXT ini akan berisi lima lagu.

Berikut cara download lagu MP3 via Spotify

Spotify memberikan pilihan bagi penggunanya untuk berlangganan secara gratis juga berbayar.

Nah, untuk mendapatkan fitur download ini pengguna spotify harus beralih ke premium atau berbayar.



Untuk Premium berikut harga berlangganan

Coba Premium gratis selama 30 hari.

Cara Download via Desktop



Aktifkan Download di sebelah kanan playlist mana pun. Kamu juga bisa mengaktifkannya untuk semua Lagu di Koleksi Kamu.



Catatan: Album atau podcast tidak bisa didownload di aplikasi desktop.



Setelah selesai mendownload, simbol Didownload muncul di sebelah kanan nama playlist.



Sekarang, kapan pun kamu tidak terhubung ke internet, atau saat aplikasimu dalam mode offline, kamu masih bisa mendengarkan yang kamu download di aplikasi.



Atur aplikasi ke Mode Offline



Kamu bisa mendengarkan musik yang kamu download kapan pun kamu kehilangan koneksi internet.



Tapi jika kamu ingin mengatur secara manual aplikasi desktop ke Mode Offline:



Cara Download Menggunakan Mac



Buka Spotify.



Klik Spotify pada menu Apple di bagian atas layar.



Pilih Mode Offline.





Cara Download Menggunakan Windows



Buka Spotify.



Klik File pada menu Windows di bagian atas layar.



Pilih Mode Offline.



Catatan: Dalam Mode Offline, kamu hanya bisa memutar musik yang sudah didownload ke aplikasi.



Cara Download Menggunakan Ponsel dan tablet



Download album atau playlist



Aktifkan Download di sebelah kanan album atau playlist. Kamu juga bisa mengaktifkannya untuk semua Lagu di Koleksi Kamu.



Simbol Didownload menunjukkan download selesai.



Sekarang, kapan pun kamu tidak terhubung ke internet, atau saat aplikasimu dalam mode offline, kamu masih bisa mendengarkan yang kamu download di aplikasi.

Lirik Lagu CROWN TXT

geoul sog-eseo naleul meonghani boneun neon naega anya

eojileoun dutong-gwa Something on my head

idaelo domangchigo sip-eo salajigo sip-eo jeo meolli

(guhaejwo) nan nugu I don’t know who I am

nae mom-i michyeossna bwa

nae meolien ppul-i dod-a

eotteoghae meomchuljileul molla

Oh sesang sog na honja nappa

guhaejwo eojjeomyeon nan goemul-i doenjido molla

Got no one but you