BERITA POPULER: Tingkah Menggemaskan V BTS, Hoax Informasi Badai di NTT dan Ramalan Cinta Mingguan

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga berita populer di POS-KUPANG.COM edisi Rabu 13 Maret 2019.

Tiga berita populer tersebut diantaranya, Tingkah Menggemaskan V BTS Saat Minta Suga Katakan Kalimat Romantis Ini Bikin ARMY Baper, Informasi Badai Melanda Wilayah NTT Ternyata Hoaks dan Ramalan Cinta Zodiak Minggu ini, 10-16 Maret 2019.

Berikut uraian tiga berita populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Tingkah Menggemaskan V BTS Saat Minta Suga Katakan Kalimat Romantis Ini Bikin ARMY Baper

V BTS terkenal sebagai salah satu member BTS yang usil.

Kali ini Suga BTS lah yang menjadi sasaran perbuatan usil V BTS

Dilansir dari Koreaboo, Pada 9 Maret Suga BTS merayakan hari ulang tahunnya bersama ARMY.

Di ulang tahunnya itu Suga membuat Live Streaming.

Baru saja memulai live streaming kurang dari 10 menit Suga langsung diganggu oleh V BTS.Setelah menampakan diri beberapa menit V keluar dan meninggalkan Suga sendiri dnegan live streamingnya.Tapi tiba-tiba V BTS berubah pikiran dna kembali masuk ke ruangan Suga.

Sambil kembali berjalan ke arah pintu keluar V mengatakan ''I LOVE YOU'' pada Suga.

Suga pun merespon dengan mengucapkan terima kasih.